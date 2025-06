"A 84 anni ho ancora coraggio". Il bastone da passeggio usato per cacciare la scippatrice

Sconcerto e paura nei racconti delle due vittime della scippatrice, ancora il giorno dopo. Pochi minuti dopo le 11 di venerdì Francesca Collecchia di Barbarasco, stava andando a casa del fratello, come ogni mattina. Un tragitto molto breve: deve attraversare via Canonica, dove conosce tutti. "Ho notato una donna fuori dal cancello di alcuni residenti, commentando il fatto che il loro cane stava abbaiando molto. Mi ha poi salutata come se fosse una mia conoscente, dicendo di chiamarsi ‘Sara’ – racconta –. Non l’ho riconosciuta, ma è stata davvero questione di attimi: mi ha subito detto che cercava e le ho suggerito di andare negli uffici di Aulla. Mi ha detto che avrebbe fatto così, e ha iniziato a baciarmi e abbracciarmi affettuosamente. Subito dopo è sparita". Un po’ spiazzata dall’incontro, una volta a casa, la settantenne si è però accorta che non aveva più al collo le sue collane.

"Solo dopo mi sono spaventata, in quel momento non ho notato niente. Non riuscivo a credere che in così poco tempo fosse riuscita a rubarmi le catenine senza che me ne accorgessi – dice –. Ho anche pensato che era andata bene così, perché non mi aveva fatto del male". Non appena compiuto il primo scippo, la ladra si è spostata in auto di pochi passi, verso via Europa. Stesso copione: seduta al posto del passeggero, ha affiancato un’altra anziana del paese, Osvalda Chiocca, che stava passeggiando. "Mi ha salutata ed è scesa – racconta l’84enne – venendomi incontro in modo affettuoso. All’inizio l’ho scambiata per una conoscente che abita lì vicino, e subito mi ha abbracciata. Mentre mi stringeva, però ho sentito tirare la collana d’oro, e ho avuto la sensazione che provasse a sfilarmi anche gli orecchini. L’ho allontanata, avevo il bastone con me, ho cercato di farmi coraggio, le ho detto che mi ero accorta che stava provando a rubarmi i gioielli, e di andare via". La scippatrice si è mostrata sorpresa, ha negato, poi in fretta è risalita sull’auto che si è allontanata verso Tresana.

"Ho visto che aspettava un momento prima di andare via e ho avuto paura che potesse farmi del male, non c’era nessuno intorno a me. Per fortuna non è successo nulla, e sono anche riuscita a non farmi portare via niente", –racconta Osvalda con un po’ di comprensibile orgoglio. La testimonianza delle due donne ora può servire a mettere in allarme altri. Due aggressioni insolite per un piccolo centro come Barbarasco, dove però nell’ultimo periodo non sono mancati i furti in casa. Il sindaco Matteo Mastrini ha fatto sapere che carabinieri di Aulla e Polizia municipale stanno facendo accertamenti e spiega anche la difficoltà nel rintracciare i malviventi che anche nelle scorse settimane, hanno vessato il centro abitato. "Barbarasco ha un sistema di videosorveglianza, una telecamera dell’Unione dei Comuni è installata sulla salita che porta in paese. Quello che, assieme alle forze dell’ordine, abbiamo notato è che i ladri utilizzano spesso targhe clonate, cambiano di frequente veicolo. Speriamo che presto si arrivi a fare luce sui responsabili e sull’identità della donna che ieri ha circuito Osvalda e Francesca".

Emma Traversi