"30 anni di solidarietà: l'Assemblea di "Un cuore un mondo" a Massa"

Giornata di ricordi, solidarietà e convivialità tra soci, volontari e sostenitori di “Un cuore un mondo” l’associazione che da 30 anni offre ai bambini ricoverati all’Ospedale del Cuore di Massa e ai loro genitori, costante attenzione, aiuto morale e materiale per superare nel migliore dei modi il periodo di ricovero. Per il trentennale dalla fondazione organizza una mattinata di festa sabato dalle 11 nel Palazzo ex Episcopio in via Alberica 26 a MASSA. L’assemblea di un cuore un mondo è aperta alla partecipazione di tutti perché da sempre desidera che il territorio riconosca e condivida il valore prezioso del volontariato.