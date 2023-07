170 Anni di Storia del Lusso, Nasce l'Accademia del Design di Carrara

Un museo che contiene tutti i documenti di 170 anni di storia. Progetti, disegni, modelli di yacht: la storia del lusso dal 1854 a oggi è racchiusa nel padiglione che contiene l’archivio. "Siamo una delle poche realtà che ha conservato intatta la sua storia e il suo passato" ha raccontato il ceo Diego Michele Deprati. Per il museo è stato aperto un bando che prevedeva la trasformazione di un container in una sede espositiva.

Un’attività a 360 gradi che fa del bello il proprio faro ispiratore. Così l’Accademia del design, che con la collabroazione di Yac di Bologna prevede corsi e formazione. Da settembre partiranno corsi per una quindicina di studenti che in quattro diversi percorsi formativi declineranno il lusso in tutte le sue sfumature. Così il design, l’oro, la moda e la nautica saranno i quattro settori su cui i giovani architetti saranno impegnati in due corsi che si terranno a novembre e a febbraio.

"Un’Accademia del design – hanno spiegato – che consentirà a una quindicina di giovani architetti di essere formati e perché no magari anche assunti e utilizzati a seconda delle varie competenze. Il nostro scopo è creare lavoro e creare bellezza e con Yac academy organizzeremo corsi di formazione e borse di studio per dare sbocco poi a competenze future".