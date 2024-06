Comano, Antonio Maffei è il nuovo sindaco

Comano (Massa), 10 giugno 2024 - Antonio Maffei di ‘Insieme per Comano’ è il nuovo sindaco di Comano. Ha ottenuto 387 voti, il 94,85 % delle preferenze. In questa tornata elettorale ha prevalso su Fabrizio Grigolini che ha ottenuto solo 21 voti, pari cioè al 5,15 % delle preferenze. Elettori 930, votanti: 433 (46,56%), schede nulle 16, schede bianche 9, zero schede contestate.

Antonio Maffei, nato a La Spezia il 4 gennaio del 1968, era il sindaco uscente. I cittadini lo hanno riconfermato anche a questa tronata elettorale. Era stato già eletto sindaco nel 2019. Ha prevalso sullo sfidante con una larghissima maggioranza di preferenze.

