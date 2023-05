Carrara, cartolina apuana: oggi il Giro d’Italia passa dal lungomare. Riflettori su Marina

Carrara, 17 maggio 2023 – Il Giro d’Italia ritorna sul territorio apuano. Oggi pomeriggio è previsto il passaggio della ‘carovana rosa’ su alcune strade della provincia di Massa-Carrara, che torna ad ospitare il giro, in questo caso come percorso di passaggio, a distanza di alcuni anni. Per il territorio apuano, che come tutta la Toscana può vantare un grande numero di appassionati del pedale, non si tratta di una prima volta assoluta. Nel 2010 Carrara fu tappa di arrivo e partenza, mentre nel 2012 le strade di Marina di Massa e Marina di Carrara entrarono nel percorso di tappa tra Seravezza e Sestri Levante. Un’altra apparizione recente per la provincia di Massa-Carrara nel calendario del giro è datata 2015: in quel caso un rapido passaggio ad Aulla nella tappa tra La Spezia e l’Abetone.

Il percorso di tappa di oggi, tra Camaiore e Tortona, coinvolgerà alcune strade di Marina di Massa e Marina di Carrara, con la partenza prevista da Camaiore per le 11.25 e lo spostamento a Forte dei Marmi che dovrebbe vedere arrivare i primi ciclisti qualche minuto prima di mezzogiorno. Per quanto riguarda la provincia di Massa-Carrara, secondo la cronotabella, l’arrivo dei primi del gruppo è previsto sul lungomare di Ponente di Marina di Massa intorno alle 12.05, e l’ingresso a Marina di Carrara sul viale Colombo circa una decina di minuti dopo. Le strade coinvolte nella tappa, che saranno chiuse al traffico in modo da consentire il regolare svolgimento della corsa, sono: nell’area di Montignoso viale IV Novembre e Lungomare di Levante; a Massa saranno chiuse il Lungomare di Levante, viale Vespucci, viale Lungomare di Ponente, via Casola e via delle Pinete, con divieto di sosta fino alle 15 su entrambi i lati per queste strade.

Infine del territorio di Carrara sono coinvolte via delle Pinete, viale Giovanni da Verrazzano, viale Cristoforo Colombo e via Fabbricotti. In queste strade è istituito anche il divieto di sosta. Fatto il passaggio da Marina di Carrara, il percorso di tappa proseguirà in direzione Cafaggio nello spezzino. La circolazione stradale sarà sospesa da due ore prima del passaggio del cartello mobile di ‘inizio corsa’ a quindici minuti successivi al passaggio del cartello mobile di ‘fine corsa’. Indicativamente la sospensione della circolazione sarà attuata tra le 9.30 e le 10, e la riapertura delle strade intorno alle 12.30. Modifiche previste anche nell’orario dei bus del trasporto pubblico, con alcune variazioni di percorso. Linea 51 e 56 non transitano da via delle Pinete, linea 76 non transita da Paradiso-via delle Pinete, linea 63 soppressa, linea 60, 61dx e 62 non transita tra viale Vespucci e piazza Betti, linea 61sx non transita tra viale Vespucci e Noa. Poi ancora linea 51 non transita da via delle Pinete, linea 75 non transita da via delle Pinete a Paradiso, per la linea 68 soppresso il prolungamento Cinquale, e infine la linea 77 subirà delle modifiche nelle corse delle 13.20, 13.52 e 14.