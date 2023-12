Aulla, dopo 10 anni riapre la piscina di Quercia

Aulla (Massa), 20 dicembre 2023 – Il Comune di Aulla ha vissuto una giornata storica, per la riapertura, dopo oltre dieci anni, della piscina del Centro scolastico sportivo di Quercia. “L’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Valettini – si legge in una nota del Comune – taglia un traguardo importante, fortemente voluto e promesso in campagna elettorale, a favore della cittadinanza e della Lunigiana intera”.

Per l’intero complesso, dal 2017, è stato speso un milione e 800mila euro, con vari contributi arrivati e destinati anche alla pista di atletica e ai campi da calcetto e tennis.

In occasione dell’apertura è stata invitata l’assessora all’istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, che ha tagliato il nastro assieme al sindaco Valettini e al Prefetto Guido Aprea.

“Con sincera commozione - ha esordito il sindaco Valettini - procediamo all'inaugurazione della piscina comunale di Aulla e dell'intera Lunigiana. Il centro non vanta solo le piscine, ma anche un palazzetto dello sport, campi da calcetto e tennis e la pista atletica, è uno spazio polivalente a disposizione delle scuole, dei cittadini e della collettività. Dopo oltre dieci anni riapriamo, i cittadini aullesi lo chiedevano da tempo, era una domanda ricorrente che ci veniva rivolta. C'è bisogno di sport, sano e rigenerante come il nuoto e la numerosa partecipazione ci rende orgogliosi del risultato raggiunto. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riapertura, la Regione Toscana e l’Unione di comuni per i contributi elargiti. Riaprire uno spazio che è stato chiuso per anni è molto più impegnativo rispetto all’aprire qualcosa di nuovo, di fronte a tante difficoltà burocratiche, amministrative, finanziarie, riuscire ad aprire è una soddisfazione”.

“Mi associo alla contentezza già espressa dal sindaco - ha aggiunto il Prefetto - noi siamo una squadra, evidenzio anche la presenza del questore, con impegno si possono raggiungere tanti obiettivi, questa struttura è importantissima per la Lunigiana, si tratta di un esempio virtuoso di efficienza amministrativa”.

La parola è poi passata all’assessora regionale. “I miei complimenti per essere riusciti a tagliare un traguardo importante - ha detto -, questo è un luogo di socialità e di valori: quando facciamo sport siamo tutti uguali, impariamo a gioire dei successi, ma anche ad accettare e riconoscere le sconfitte. Quando si decide di investire sulle scuole e sui centri sportivi si decide di investire sul futuro del territorio, è un’operazione lungimirante, sono felice e orgogliosa di rappresentare la Regione Toscana, che ha fatto la sua parte”. Soddisfazione anche per il delegato provinciale del Coni, Vittorio Cucurnia e per il gestore Alessandro Ribolini, presidente di Attiva Sportutility. Don Vito Piscitello ha impartito la sua benedizione e poi spazio a un sentito ricordo di Bianca Furletti, nuora di Nello Buongiovanni, pioniere del nuoto aullese negli anni cinquanta, a cui è intitolata la piscina comunale.

Il gestore comunica che l’impianto sarà aperto con orario 14-19, gratuitamente, dal 27 al 30 dicembre, dal 2 gennaio invece l’apertura sarà dalle 10 alle 21.