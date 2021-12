Venezia 12 dicembre 2021 – Inizia la settimana che porta alla proclamazione della nuova Miss Italia, incoronazione che avverrà domenica prossima 19 dicembre a Venezia. Le ragazze finaliste si radunano domani, lunedì 13 dicembre, in Veneto e parteciperanno a questa edizione innovativa in cui Miss Italia diventa una mini serie tv in cui la ‘rivoluzione’ passa per una settimana di attività disegnate per stimolare le ragazze a mostrare la loro originalità, la capacità di trasformazione e l’impatto generato attraverso tre prove.

La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l’innovazione è affidata alla conduzione di Alessandro Di Sarno, che durante la settimana ci accompagnerà, insieme ad alcuni personaggi con il compito di coach- giurati, alla scoperta delle ragazze durante le prove, gli highlights delle quali saranno disponibili in pillole giornaliere a partire da domani 13 dicembre su Helbiz Live e tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram @crown.revolution, il contenitore tematico che accende i riflettori sulle aspiranti Miss. La settimana, come detto, si concluderà con la grande finale del 19 dicembre in diretta streaming con venti candidate. Dieci bellissime invece si contenderanno la fascia di Miss Italia Social.

Elettra Lamborghini sarà la grande protagonista della serata: l’iconica artista è stata infatti scelta per condurre la finale, affiancata da Alessandro Di Sarno. Elettra con la sua originalità, autoironia e con la semplicità di esser se stessa, è molto riconosciuta dalla "GenZ" ed evidenziata mediaticamente. Secondo i suoi fan, l’artista rappresenta un modello nuovo di libertà: well being, amante della natura. Con la sua esperienza di vita e il suo stile incarna un ideale di bellezza slegato dai canoni tradizionali e dall’apparenza.

In questo passaggio epocale di Miss Italia, Carolina Stramare avrà il compito di traghettare il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format. Carolina ha conseguito il titolo di Miss Italia nel 2019 ed è attualmente testimonial della piattafroma Helbiz Live su cui il programma ha deciso di ripartire e conduttrice del Campionato di calcio. della Serie B. La Toscana tra le venti finaliste ha una sua rappresentante che è la livornese Daniela Ruggirello.