Virtus, che forza: conquistate nuove medaglie

Due pass per i campionati italiani. Lanci e salti protagonisti al campo scuola Moreno Martini dove la Virtus Atletica Lucca, che giocava in casa, si è misurata con molti giovani atleti, esordienti, provenienti da tutta la Toscana.

E i risultati non sono mancati. Sauro Fanucchi con la misura di 51,69 metri nel lancio del martello ha centrato la qualificazione per i tricolori Allievi, mentre Aurora Massaglia farà lo stesso nel salto in lungo grazie ad un bel 5,69 che le è valso il miglioramento del primato personale.

Contemporaneamente, a Pontedera, nella Coppa Toscana Ragazzi e Ragazze, province di Lucca, Pistoia, Massa e Pisa, la Virtus conquista la ribalta con il primo posto per la squadra maschile e il secondo posto per la squadra femminile frutto di un’ottima prova collettiva in cui spiccano le performance di Lorenzo Umberti, primo nel salto in lungo e secondo sui 60 ostacoli, e di Christina Macule Felici nel peso.

Al meeting di Arezzo nella staffetta 4x400, primo gradino del podio per il quartetto composto da Nicolò Bertelloni, Mirko Romano, Dario Fazzi e Daniel Galigani (3’23’’91) e medaglia di bronzo per il quartetto composto da Cristian Cordoni, Vutha Locci, Matteo Luti e Leonardo Pierotti (3’39’’57). Sui 100 metri buona prova per Cristian Cordoni (11’’35), Leonardo Pierotti (11’’41) e Viola Perotti (12’’80); terzo posto per Giulia Sabò (1’00’’.58) sui 400 metri; secondo posto per Ilaria Razzolini (15’’15) sui 100 ostacoli; primo posto per Giada Bartolozzi (16’’.24).

Ottimi risultati anche per gli atleti impegnati ai Campionati Toscani di Corsa in montagna a Marignana: argento Juniores per Marina Senesi; argento per Giulio Guccione vice campione toscano Cadetti, decimo posto Cadetti per Alessandro Vanni e nella gara femminile Cadette, quarto posto per Maia Fava; bronzo Allievi per Edoardo Paganucci; Sveva Bertolucci campionessa toscana Ragazze.

Infine, eccellente rientro in pedana per Antonj Possidente che, in gara a Roma, fa registrare la misura di 14.57 nel getto del peso e strappa il pass per il challenge di qualificazione ai campionati italiani Assoluti e ottimo acuto anche di Andrea Pacitto che al Trofeo della Liberazione di Modena chiude i 110 ostacoli in 15’’21.

Massimo Stefanini