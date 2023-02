Stop a Banchini, multa alla Pantera

In occasione del derby di domenica (ore 14.30) contro la Lucchese, nell’Aquila Montevarchi rientreranno dalla squalifica l’esterno Silvestro e il centrocampista Marcucci, ma, in difesa, è stato fermato dal giudice sportivo lo stopper Mattia Gennari, il giocatore più esperto della "rosa". Era diffidato ed ha pagato dazio dopo l’ammonizione presa a Chiavari contro l’Entella. In castigo per una giornata anche l’allenatore Banchini (foto), espulso per le veementi proteste dopo il rigore non concesso alla squadra rossoblu domenica scorsa.

Intanto la Lucchese è stata multata di nuovo dal giudice sportivo nell’ultima udienza, perché due giocatori della Vis Pesaro, a fine gara si sono recati dai commissari, sostenendo di essere stati insultati per il loro colore della pelle. Nessun commissario, però, avrebbe avvertito quegli insulti, ma la Lucchese, è stata ugualmente multata di duemila euro dal giudice sportivo cui, evidentemente, è bastata quella dichiarazione.

E. P.