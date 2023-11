Staffette forti e vincenti. Ok il Parco Alpi Apuane

Si è disputata ad Antraccoli la XXX edizione della “Staffetta del Pioppino“, classica gara a squadre organizzata dall’Asd Marciatori Antraccoli su un percorso pianeggiante lungo un anello di 3.850 metri da percorrere a turno per ognuno dei 3 componenti di ogni squadra (nella foto). In gara ben 70 “terzetti“.

In campo maschile la vittoria è andata alla squadra mista formata da Giacomo Verona (GP Parco Alpi Apuane), Filippo Baldini (Atl. Pietrasanta) e Emanuele Fadda (GP Parco Alpi Apuane) che, in 35’18“, hanno avuto la meglio sul Gp Lucchese, composto da Lorenzo Bellinvia, Mirko Dolci e Domenico Passuello in 36’13“. Terza piazza sul podio per l’Atletica Virtus Lucca con Sebastiano Simonetti, Filippo Sodini e Tomas Tei in 36’28“. Sempre per il Parco Apuane, ottimo 5° posto dei biancoverdi di Dario Anaclerio, Giorgio Davini e Mirco Pierotti e 9° posto con Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca e Mirco Toma. Nella categoria Veterani, bellissima doppietta del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, grazie alla terna vincitrice composta da Andrea Marsili, Lorenzo Checcacci e Mimmo Marino, seguiti dagli altrettanto bravi compagni di squadra Daniele Rubino, Andrea Innocenti e Giuseppe Tomaselli. Successo garfagnino anche in categoria Argento, con Luciano Bianchi, Nello Domenicali e Marco Osimanti.

Tra le donne, splendida vittoria della squadra mista formata da Federica Baldini (Cus Pro Patria Milano), Beatrice Macelloni (Atl. Castello) e Caterina Ferretti (Atl. Livorno) che in 42’10“ si è imposta sull’Atletica Vinci, col terzetto composto da Claudia Astrella, Elisa Dami e Ilaria Lasi in 43’50“. Ottimo 4° posto delle biancoverdi Andrea Salas Palma, Elena Genemisi e Lorena Meroni. Tra le Veterane, vittoria del Gs Orecchiella con Simona Prunea, Gianfranca Secci e Roberta Pieroni in 48’38“ davanti alle biancoverdi Flavia Cristianini, Paola Lazzini e Francesca Tesconi. In classifica individuale dei migliori frazionisti, prima posizione di Giacomo Verona (GP Parco Alpi Apuane, 11’22“) davanti a Domenico Passuello (11’46“) e Mattia Della Maggiora (11’52“).

Tra le donne, la migliorè stata Federica Baldini (Cus Pro Patria Milano, 12’04“) davanti a Laura Pardini (14’07“) e Caterina Ferretti (14’10“).

Dino Magistrelli