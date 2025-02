Sestri Levante-Lucchese 1-1, buon punto in Liguria per i rossoneri

Sestri Levante (Genova), 23 febbraio 2025 – Un buon punto per la Lucchese dalla trasferta di Sestri Levante. Al gol di Rizzo, risponde sempre nel primo tempo Brunet.

Gorgone conferma lo stesso schieramento che ha battuto il Perugia, con le uniche due novità il ritorno di Benedetti al centro della difesa e il debutto dal primo minuto di Lecco Galli, al posto di capitan Tumbarello, fuori per un problema al ginocchio destro. E proprio l’ex del Lecco al 10’ è costretto a lasciare il campo per un problema fisico al suo posto Gasbarro, che va così a ridisegnare la difesa, con Gucher di nuovo sulla mediana.

La Lucchese passa in vantaggio al 16’. Angolo dalla sinistra, di Saporiti, Magnaghi di testa prolunga, la palla arriva sul secondo a Rizzo, che di sinistro si coordina e batte Guadagno, realizzando così il suo primo gol in rossonero, sotto il settore occupato dai quasi trecento tifosi della Pantera che hanno raggiunto la vicina Sestri.

Vicini al raddoppio i rossoneri, che con Gemignani recuperano palla sulla destra, si incunea al centro dell’area di rigore al 23’, ma il suo rasoterra termina di pochissimo a lato. Il Sestri Levante prova ad arrivare pericolosamente dalle parti di Melgrati.

Il pareggio della formazione ligure arriva al 35’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Brunet che tutto solo di testa, mette la palla alle spalle di Melgrati. Il primo tempo si conclude qui con le due che si sono affrontate a viso aperto dando vita ad un primo tempo combattuto.

Il secondo tempo si gioca soprattutto nel mezzo al campo. Al 15’ Gorgone viene espulso per proteste. Ma le occasioni degne di note stentano ad arrivare, con i rossoneri che provano comunque a sfruttare le corsie esterne per tornare pericolosi dalle parti di Guadagno. E’ però il Sestri Levante che prova a farsi vedere pericoloso dalle parti di Melgrati con il sinistro di Clemenza, al 17’ di sinistro calcia tra le braccia di Melgrati. Ritorna in campo al 40’ Welbeck, dopo i problemi di salute, che lo avevano costretti fuori da novembre. La Lucchese prova a mettere dentro la velocità di Selvini al posto di Magnaghi. Saporiti al 24’ direttamente dalla bandierina calcia in porta e costringe Guadagno a smanacciare.

Si rivede finalmente in campo Welbeck, fuori da novembre per problemi di salute. Nonostante il forcing finale la Lucchese riesce a portare a casa questo punto importante per la classifica e per il morale. Si ritorna in campo sabato alle 15 al Porta Elisa dove arriverà il Carpi.

Sestri Levante Lucchese 1–1

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Guadagno; Podda (44’ st Cominetti), Pane, Valentini, Montebugnoli; Rosetti, Brunet, Furno (34’s t Parravicini), Clemenza (23’ st Goglino); Piu, Durmush. (A disp.: Fusco, Oneto, Pavanello, Nenci, Nunziatini, Di Giorgio, Fedele, Raggio Garibaldi, Primasso). All.: Longo.

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher (40’ st Welbeck), Benedetti, Rizzo; Gemignani, Galli (11’ pt Gasbarro), Visconti (40’s t Salomaa), Catanese, Antoni; Magnaghi (18’ st Selvini), Saporiti (40’ st Badje). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Cartano, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Marcatori: 16’ pt Rizzo, 35’ Brunet.

Note: angoli 6-3; ammoniti Furno, Pane e Catanese; espulso al 15’ per doppia ammonizione Gorgone; al recupero 2’ pt e 3’ st.