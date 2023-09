SERIE C: Negli ultimi 50 anni mai una vittoria in casa contro Gubbio

A caccia della prima vittoria casalinga di stagione e del primo successo al Porta Elisa contro il Gubbio negli ultimi 50 anni nel primo turno infrasettimanale in serie C girone B. Sì, perché a fronte di due blitz allo stadio eugubino “Barbetti“, nello stadio di casa la Pantera ha collezionato tre pareggi e un ko, quello dell’anno scorso per 0-2. Anche nella trionfale stagione 2009-2010 nell’allora C2, con Favarin allenatore e con una squadra, quella rossonera, che dominò il torneo, al Porta Elisa finì 1-1. Gli umbri hanno collezionato sinora due pareggi interni, andando però a vincere ad Ancona. Il team di mister Gorgone proverà a fare tris che, sommato ad un pareggio tra Torres e Carrarese, significherebbe primo posto in classifica a pari merito. Infatti le due capolista, a punteggio pieno, i rossoblu sardi e i marmiferi, si sfideranno tra loro al “Sanna“. Entrambe con 7 reti realizzate in tre giornate. Difficilissimo il compito per il Pontedera che dovrà fare visita ad un Perugia reduce dal 2-1 inflitto alla Spal al “Paolo Mazza“, con gli estensi che sullo stesso terreno riceveranno la Lucchese sabato prossimo in un gara dai mille amarcord. L’Arezzo del lucchese Paolo Giovannini riceverà l’Olbia, fermata nel derby dalla Torres. Per gli orafi, dopo un buon avvio, due ko in fila. Match interessante tra Cesena e Ancona: romagnoli partiti a rilento, con la sconfitta di Olbia, decollati con il 3-1 inflitto al Pontedera, sull’altro fronte i dorici che sono reduci dai 3 punti incamerati contro la matricola Pineto, ma senza incantare. Chiudono il programma il derby marchigiano Fermana-Recanatese e la sfida tra neopromosse Pineto-Rimini. Infine Juventus Next Gen-Spal e Vis Pesaro-Entella e Sestri Levante-Pescara.

Massimo Stefanini