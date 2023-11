Sconfitta che brucia. Tre a zero sul campo di Saltocchio La Primavera della Lucchese cade in casa contro l'Olbia per 3-0. La sconfitta arriva dopo un primo tempo in equilibrio, ma nella ripresa i sardi passano in vantaggio con un rigore di Gennari e chiudono la partita con le reti di Di Venanzio e Rodriguez. Espulso Di Maggio per doppia ammonizione.