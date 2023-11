Sabato c’è “Un cancello aperto sulle Mura“. Marcia podistica con scopo benefico

E’ in programma sabato “Un cancello aperto sulle Mura“, undicesima marcia podistica a cura dell’associazione “Amici del Villaggio“, in collaborazione con ASD Marciatori di Antraccoli. La partenza sarà alle 15 al Villaggio del Fanciullo e si possono fare due giri, 9 chilometri, oppure uno, per 4,5 chilometri. L’iscrizione costa 3,50 euro e il ricavato andrà a favore del progetto “Casa don Diomede, un casa per crescere“. All’arrivo, pacco premio per tutti i partecipanti, speciale per i gruppi più numerosi. Per la corsa vale il regolamento del trofeo podistico Lucchese. Info, su Facebook “Amici del Villaggio del Fanciullo“ di Lucca o si può scrivere una mail a [email protected]. Senza dubbio, una bella manifestazione che coniuga la possibilità di fare una sana e salutare corsa, con la solidarietà e con la possibilità di fare del bene alla comunità e a chi ha bisogno.

M.S.