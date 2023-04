Rossoneri, rischio squalifiche per due

Quarto allenatore di stagione alla Vis Pesaro, quart’ultima in classifica. Ha iniziato Sassarini, esonerato il primo dicembre scorso; poi c’è stato l’interim di Renzoni, prima dell’arrivo di Oscar Brevi, al quale è stata fatale la sconfitta di sabato scorso con il Gubbio. Ora tocca a Simone Bancheri provare a portare in salvo la squadra nella quale milita l’ex rossonero Fedato, autore tra l’altro di nove reti.

Intanto sono attese per oggi le decisioni del giudice sportivo, ma è scontato che Cucchietti (in foto Alcide) e Quirini saranno squalificati per un turno. La squadra continua ad allenarsi a Saltocchio. Da valutare le condizioni fisiche di Franco e De Maria.

e.p.