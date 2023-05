Pieve San Paolo vince e va in Seconda

In finale playoff Pieve San Paolo batte 3-1 a Viareggio lo Sporting Camaiore e stacca così il secondo pass per accedere alla Seconda Categoria e raggiunge il già vittorioso del girone B Massarosa, che sabato scorso aveva festeggiato la promozione diretta. I ragazzi di Beani sono andati in vantaggio al 22’ con Galli, ed hanno raddoppiato al 19’ con Amodio. Il terzo gol che ha chiuso definitivamente i conti lo ha messo a segno a pochi minuti dalla fine Picchi. Non è servito ai camaioresi il gol del vantaggio segnato Luisotti all’11. Una promozione fortemente voluta dalla società lucchese che ha cercato fino all’ultima giornata di contrastare il Massarosa, ma alla fine è stato costretto a giocarsi il tutto per tutto in questa vittoriosa finale. Questa la formazione gialloblù. Bolognesi, Caputo, Viviani, Del Frate, Amodio (87’ Gianni), Cuoco, Gatto, Pagnini (44’ st Picchi), Pirito (44’ st Mecchi), Galli (48’ st Pieri), Davini. (A disp.: Bellucci, Tuccori, Parolisi, Lionetti, Ciucci).

Alessia Lombardi