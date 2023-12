Pieve Fosciana e Capannori per un mercoledì di Coppa Toscana

Inedito mercoledì di Coppa per due formazioni lucchesi: Pieve Fosciana (Promozione) e Capannori (Prima categoria). Una squadra in piena crisi, ultima in campionato con appena due punti, che ha da poco cambiato allenatore, con il versiliese Daniele Martinelli al timone dei garfagnini, che cerca nel girone di Coppa Italia di Promozione un buon risultato, per ritrovare morale e fiducia, pur con tutte le difficoltà del caso. Si tratta del Pieve Fosciana, che vuole ritrovarsi a cominciare dai nuovi arrivi: dopo la punta Mattia Rocco, classe 2004, proveniente dai “cugini“ del River Pieve, ma di proprietà del Tau Altopascio, è infatti arrivato in biancorosso un altro attaccante, il 2001 Fabio Pugliese, dal Viareggio, dove trovava poco spazio. La compagine di Martinelli scende sul sintetico del “Pedonese“ di Marina per affrontare, alle 18.30, il Pietrasanta, in un raggruppamento a tre che ne promuove una direttamente alle semifinali.

Per gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Prima categoria, gioca invece il Capannori, l’unica formazione nostrana rimasta in lizza, che ospita i pistoiesi dell’Unione Tempio Chiazzano, con fondate speranze di superare il turno. Sfida secca, a eliminazione diretta, alle 20.30 sul campo di Castelvecchio di Compito.

Flavio Berlingacci