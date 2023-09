Open Day Volley Garfagnana: Pallavolo torna in campo

Pallavolo Garfagnana (in foto, allievi, genitori e tecnici) è ripartita per la nuova stagione promozionale e agonistica 2023-24 e dà appuntamento a tutti gli appassionati e interessati per domani, dalle 15 in poi, alla palestra scolastica di via XX Aprile a Castelnuovo. La società, che è un’importante e riconosciuta scuola federale di pallavolo, quest’anno ha riattivato tutti i corsi e le squadre giovanili. Si parte dal baby volley, età 3-5 anni, minivolley S3 6-10, under 12, under 14, due squadre under 16, una under 18 e la Prima Divisione.

Questo l’organigramma della stagione. La squadra di Prima Divisione sarà guidata dai confermati Frediano Paoli, Antonio Grassi e Leonardo Conti. Michael Guidi allena l’Under 18, Barbara Coli e Alessandro Nelli seguiranno le due Under 16, mentre Pamela Marigliani avrà il compito di allenare l’Under 14. Arianna Natale e Riccardo Coli seguiranno Under 12 e settore S3. Tutti i martedì e giovedì, dalle 18 alle 19.30, alla palestra Isi Garfagnana, in via XX Aprile, a Castelnuovo, è attivo l’Open day rivolto a bambine e bambini nati dal 2010 al 2018.

Un particolare ringraziamento è riservato agli sponsor e alla sezione Garfagnana del Fratres con il quale esiste una collaborazione di sostegno reciproco da molti anni. Ospiti speciali domani, fotografo ufficiale Satti FotoEmme, Scaltro mix alla consolle, Federazione italiana Shiatsu e Volley Dronero.

Dino Magistrelli