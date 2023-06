New entry al posto di guida: tecnico e diesse, arrivano Mugnaini e Maggi

L’Us Piazza al Serchio si sta preparando alla grande e in anticipo in vista della stagione 2023-2024, con un orecchio alle notizie provenienti dalla Lega Dilettanti su una sua possibile ammissione alla Seconda categoria per meriti sportivi, dopo aver perso per due anni di seguito la finale play-off. Intanto la società biancorossa del presidente Giuseppe Forlini ha scelto come allenatore Riccardo Mugnaini di Castelnuovo e come direttore sportivo Paolo Maggi di Camporgiano. Mugnaini è molto conosciuto in ambito calcistico, con un illustre passato da giocatore nel ruolo di centravanti: si è posto poi all’attenzione anche come bravo allenatore, in particolare nel Molazzana e nel Pontecosi Lagosì in diversi campionati in Seconda categoria. Paolo Maggi, dopo avere svolto il ruolo di direttore sportivo nel settore giovanile del Pieve Fosciana, nel giugno 2022 era stato promosso ds della Prima squadra in Promozione.

Dino Magistrelli