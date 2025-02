Milan U23-Lucchese 0-2, la festa rossonera è toscana

Solbiate Arno (Varese), 8 febbraio 2025 – La Lucchese batte 2 a 0 il Milan Futuro Under 23 grazie alle reti di Tumbarello e Saporiti e prende una boccata d’ossigeno sia per quanto riguarda la classifica, che per il morale. Gorgone manda in campo dal primo minuto due degli ultimi arrivati in casa rossonera, Benedetti e Rizzo, con quest’ultimo che aveva già giocato uno spezzone di partita domenica contro la Pianese.

Per il resto non cambia le pedine, con Melgrati in porta e in avanti la coppia Saporiti e Magnaghi. Rossoneri toscani alla ricerca della vittoria per uscire dalla zona calda della classifica, con il successo esterno che manca dal 22 settembre con la vittoria sul campo dell’Ascoli.

La Lucchese prova a partire subito aggressiva e al 1’ si fa vedere con un tiro da fuori di Gucher. Il Milan risponde con un colpo di testa di Magrassi sul secondo palo che termina di poco a lato. Ci prova anche Visconti, ma il suo tiro telefonato termina tra le braccia di Nava, al 17’ Tumbarello ruba palla a centrocampo serve Saporiti che calcia malamente.

Punizione al 22’ di Saporiti poco fuori l’area di rigore, ma calcia alle steslle. Tumbarello, uno dei migliori in campo, porta in vantaggio la sua squadra al 29’, con un tiro fuori dall’area di rigore, che si infila alle spalle di Nava. Il Milan non reagisce e la Lucchese raddoppia al 35’ con Saporiti, che è bravo a sfruttare una disattenzione difensiva di Camporese, dopo un cross di Gemignani e realizza il suo sesto gol stagionale. La formazione di Bonera sembra accusare il colpo e Tumbarello e compagni gestiscono bene il doppio vantaggio andando a risposo avanti di due gol. La ripresa inizia con il Milan alla ricerca del gol e al 10’ ci va vicino con Magrassi che centra il palo e grazia i rossoneri della pantera. Magnaghi al 19’ va vicino alla terza rete, ma Nava è bravo a deviare in angolo. Al 25’ è Saporiti che costringe Nava alla deviazione in angolo grazie anche all’aiuto del palo. La Lucchese gestisce bene il vantaggio e porta a casa questi tre punti importantissimi per la classifica. E lunedì prossimo al Porta Elisa arriva il Perugia, in un altro scontro diretto delicatissimo.

MILAN FUTURO U23 (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Minotti (25’ st Bozzolan); Quirini, Branca, Malaspina (37’ st Turco), Sandri (1’ st Sia), D’Alessio (1’ st Omoregbe); Ianesi, Magrassi. (A disp.: Pittarella, Hodzic, Alesi, Paloschi, Comotto, Vos). All.: Bonera.

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher (25’ st Galli), Benedetti, Rizzo; Gemignani, Visconti, Catanese, Tumbarello, Antoni; Saporiti (43’ st Badije), Magnaghi (25’ st Selvini). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Paula Da Silva, Salomaa, Ballardini, Cartano, Diawara, Gheza). All.: Gorgone.

Arbitro: Grandino di Alessandria.

Reti: 29’ pt Tumbarello, 35’ pt Saporiti,

Note: angoli 3-4; ammoniti Catanese e Gucher; recupero 0’ pt e 3’ st