Maraia: "Lucchese, voglio i play-off già oggi"

L’ingresso, per il secondo anno consecutivo, nei play-off è laggiù in fondo al rettilineo di arrivo. Ma per entrarvi, a prescindere dalla posizione finale di classifica, servirà uno sprint importante da parte della Lucchese, a cominciare proprio dal derby di questo pomeriggio allo Stadio dei Marmi di Carrara.

Alla vigilia della sfida contro gli apuani guidati da Dal Canto, Maraia ha detto: "Mi aspetto una gara complicata, come lo sono tutte in questo campionato e, a maggior ragione, oggi che mancano appena due giornate. Alla fine di questo percorso un po’ tutte le squadre sono alla ricerca dei rispettivi obiettivi. Queste sono partite dove non puoi sbagliare, perché se commetti un errore, poi non hai il modo di recuperare. C’è, perciò, molta attenzione e molta prudenza da parte di tutte le squadre".

"La partita – ha aggiunto il trainer rossonero – sarà difficile perché c’è un avversario importante che ha fatto un percorso bello e che ha una buonissima organizzazione di gioco e fiducia. Entrambe le squadre vogliono raggiungere il proprio obiettivo: la Carrarese un piazzamento migliore per avere una posizione vantaggiosa nei play-off; da parte nostra quello di entrare in maniera definitiva, perché ancora non c’è la certezza matematica, che vogliamo raggiungere al fischio finale del derby, senza aspettare i risultati dagli altri campi, attraverso una prestazione importante, come ha fatto la squadra nelle ultime due partite. Che sembravano proibitive e dove, invece, la Lucchese ha dimostrato il suo valore, conquistando risultati importanti".

Parlando della lotta in zona play-off, il trainer rossonero ha aggiunto: "Sia per quanto riguarda i play-off che i play-out, come sempre, la situazione è incerta fino alla fine, perché ci sono intrecci vari; per cui bisogna aspettare domenica dopo domenica per capire quale sarà il destino di tutte le squadre. E’ chiaro che nessuno può abbassare la concentrazione, nessuno può pensare di gestire le cose, perché sarebbe un errore gravissimo. E tutti devono giocare al massimo per ottenere il risultato".

Per essere dentro i play-off alla Lucchese mancano due punti, tra oggi e domenica prossima contro l’Olbia. Salvo clamorosi rovesci, i rossoneri disputeranno ancora gli spareggi promozione, mentre bisognerà aspettare, forse, proprio l’ultima giornata per conoscere l’avversario.

Come sua consuetudine, Maraia non ha fatto alcun accenno alla probabile formazione che scenderà in campo a Carrara, ricordando, tuttavia, che la squadra ha fatto un buon lavoro durante la settimana; che tutti sono a disposizione, ovviamente ad eccezione dello squalificato Bruzzaniti.

Per quanto riguarda la partecipazione dei tifosi rossoneri alla trasferta, a quanto pare nessun gruppo organizzato sarà presente ai "Marmi" in segno di protesta contro la decisione presa dalle autorità di concedere soltanto 200 biglietti. A ieri erano stati una decina i sostenitori lucchesi che avevano acquistato un biglietto di curva.

Questo il possibile schieramento di partenza: Cucchietti (Coletta), Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Franco (Di Quinzio), Visconti; Rizzo Pinna, Panico, Fabbrini.

Emiliano Pellegrini