Maraia: "Ko immeritato, obiettivo raggiunto"

Un Maraia dispiaciuto per il risultato, ma molto soddisfatto per la prestazione offerta dalla squadra su un campo difficile come quello di Carrara e contro un avversario forte.

"Credo di poter parlare di sconfitta immeritata – ha esordito il trainer rossonero in sala stampa allo stadio dei Marmi – , con i ragazzi che sono usciti dal campo dispiaciuti per il risultato e con un pizzico di rabbia dentro che ci sarà utile per il futuro. La squadra ha interpretato in modo davvero eccellente una gara complicata, contro un avversario di valore. Dispiace solo per il risultato, ma, ripeto, io guardo soprattutto alla prestazione e quella è stata davvero ottima. E faccio i complimenti ai ragazzi".

Ora c’è anche la certezza matematica di poter giocare i play-off. "Sì è così – ha aggiunto Maraia (foto) – , perché l’obiettivo che ci eravamo tutti quanti prefissati alla vigilia del campionato è stato raggiunto". A dire la verità, il tecnico aveva parlato di conquistare un punto in più, 51, rispetto ai 50 dello scorso anno. "Giusto – ha ammesso Maraia – ricordo benissimo di aver fissato quell’obiettivo, ma siamo sempre in tempo a raggiungerlo, se riusciremo a battere, domenica, l’Olbia".

Come arriva la Lucchese ai play-off? "Direi bene, sia come condizione generale – afferma il trainer – che come convinzione. Nei quindici giorni che avremo a disposizione, prima del confronto contro un avversario che ancora non conosciamo, dovremo migliorare in certe cose, come essere più attenti specialmente sulle palle inattive, essere più “cattivi” in attacco, ma, soprattutto, confermare quanto di buono è stato fatto anche a Carrara, al di là del risultato".

"Ora – conclude Maraia – vogliamo prepararci al meglio, perché ci teniamo a chiudere alla grande il campionato di fronte al nostro pubblico che, sono sicuro, ci sosterrà dovunque andremo a disputare i play-off".

Emiliano Pellegrini