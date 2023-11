La prima della classe non fa sconti

Arriva un’altra sconfitta per lo Sky Walkers, che al ritorno al Palatagliate deve lasciare i due punti alla capolista Centro Minibasket Valbisenzio, che si aggiudica il match con il punteggio finale di 62 a 90. La partita si apre subito con gli ospiti in avanti. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Merciadri provano a ricucire il distacco, ma la capolista non concede molto. Al rientro dagli spogliatoi lo Sky Walkers prova ancora una volta a riportarsi sotto, ma il terzo quarto va in archivio sul 46 a 71. Nell’ultimo quarto poi non c’è più partita e gli ospiti si aggiudicano questo match. Nonostante il divario tra le due formazioni, lo Sky Walkers ha cercato di rimanere in partita e di provare a ricucire, ma la forza della prima della classe ha prevalso.

SKY WALKERS: Cattani 4, Crippa 11, Manfredini 8, D. Sodini 14, R. Sodini 5, Losco 4, Benedetti 2, Romani 3, Petri, Pilastro 2, Allegrini 7, Simonetti 2. All. Merciadri.