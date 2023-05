La Paolini al secondo turno del Roland Garros

La Paolini è tornata a vincere. Quinto successo consecutivo, primo turno del main draw superato al Roland Garros per la terza volta in carriera e, da lunedì, avrà il suo nuovo milgiort ranking, perché si isserà al numero 43 delle classifiche mondiali WTA (seconda italiana dopo la Giorgi, numero 40), dopo essere precipitata oltre il 70° posto poche settimane fa. Continua, dunque, il momento d’oro di Jasmine Paolini che, dopo Roma, ha centrato il successo al WTA 125 di Firenze e, al primo turno degli Internazionali di Francia, ha superato la rumena Cirstea, numero 30 al mondo.

Dopo il 2020 e il 2021, la campionessa di Bagni di Lucca prova il record personale al primo slam stagionale; arrivare al terzo turno sarebbe un risultato strepitoso. Contro la Cirstea la tennista lucchese ha dimostrato grinta e carattere, annullando un set point sul 5-4 per la giocatrice di Bucarest. Poi ha piazzato tre giochi di fila per chiudere 7-5. Nel secondo set la rumena ha reagito, andando avanti 4-1. Il sesto game, interminabile (oltre dieci minuti), ha dato il ko all’azzurra che ha dovuto cedere 6-2. Sembrava che l’inerzia fosse tutta per l’avversaria, ma la Paolini si è imposta nettamente. Dall’1-1, quattro giochi di fila, portandosi 5-1 e 6-2 finale. Ora sfiderà la serba Olga Danilovic, numero 113, proveniente dalle qualificazioni, figlia del campione di basket Predrag Danilovic, che con Partizan e Virtus Bologna ha vinto tutto.

Massimo Stefanini