La Pantera cade sui Marmi ma non si fa male

Carrarese

2

Lucchese

1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati (18’ st Palmieri), Bozhanaj (44’ st Cerretelli), Cicconi; Bernardotto (18’ st Castigliani), Capello. (A disp.: Gatti, Stalino, Folino, Marino, Coccia, Frey). All.: Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini (13’ st Alagna), Tiritiello, Benassai, De Maria; Mastalli (42’ st Romero), Di Quinzio (35’ st Visconti), Tumbarello; Rizzo Pinna (35’ st Ferro), Panico (42’ st D’Alena), Fabbrini. (A disp.: Cucchietti, Bachini, Merletti, Ravasio).

Arbitro: Leone di Barletta.

Reti: 29’ pt Panico, 42’ pt Cicconi, 40’ st Pelagatti.

Note: angoli 4-3; ammoniti: D’Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna e Quirini; recupero: 1’ pt, 4’ st.

CARRARA - La Lucchese esce sconfitta dal derby contro la Carrarese, al termine di una buona gara. Ma è una battuta d’arresto che non pregiudica l’accesso ai play-off, oggi matematico, in virtù degli altri risultati.

Maraia deve fare a meno dello squalificato Bruzzaniti, al suo posto Rizzo Pinna e degli acciaccati Franco e Bianchimano. Per il resto il tecnico conferma la classica formazione. La Carrarese prova a subito a fare la partita e, al 2’, si fa vedere pericolosa dalle parti di Coletta (confermato tra i pali) con Capello che, all’ultimo, viene anticipato da Benassai.

La Lucchese gioca a viso aperto e al 3’ ci prova subito Rizzo Pinna con una bella conclusione da fuori che termina di poco a lato. Di nuovo pericolosi i rossoneri al 6’, con Panico, ma il suo destro non sortisce l’effetto desiderato, dopo un’uscita a vuoto di Breza.

E’ una buona Lucchese che prova a sfruttare le ripartenze con gli esterni ben ispirati. Al 29’ Fabbrini semina lo scompiglio al limite dell’area di rigore: con il "paso doble" il numero trentuno rossonero costringe Breza alla respinta corta, sulla quale arriva Panico che mette a segno il suo quinto gol con la maglia rossonera. Vantaggio meritato per gli uomini di Maraia che gestiscono bene e non corrono grandi pericoli, nonostante la Carrarese provi a cercare il gol del pareggio. Al 38’ un’altra buona occasione capita di nuovo sui piedi Panico che costringe Breza alla parata in due tempi.

Ma gli uomini di Dal Canto, al 42’, riescono a pareggiare. Bozhanaj batte una punizione e serve Cecconi fuori area che non sbaglia il bersaglio. Il primo tempo termina in perfetta parità, con le due squadre che non si sono risparmiate ed hanno dato vita ad una buona gara, ben giocata da entrambe, con la Lucchese che, però, si è resa più pericolosa.

La ripresa inizia allo stesso modo, sotto un pallido sole. Buona la manovra dei ragazzi di Maraia che, come sempre, provano a sfruttare le corsie esterne. All’11’ Coletta para senza grandi problemi una conclusione di Bozhanaj che si era accentrato per la conclusione. La Lucchese sfrutta, come sempre, le corsie esterne, soprattutto quella di destra, con Fabbrini che salta spesso l’uomo e con Panico che prova a seminare il panico nella difesa gialloblu.

Dopo una fase tranquilla la Carrarese passa in vantaggio al 40’ con Pelegatti che, sugli sviluppi di un angolo, batte l’incolpevole Coletta. I rossoneri si riorganizzano subito, ma non riescono a pareggiare. Ma i play-off arrivano lo stesso.

R. L.