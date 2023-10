Jasmine Paolini, Numero 1 in Italia e 30 nel Mondo: il Tennis la porta sempre più in alto

Dopo aver superato la Haddad Maria, batte anche la cinese Yuan, numero 147 al mondo ed entrata nel main draw grazie ad una wild card, (punteggio 2-6 6-3 6-4 nell’ennesima rimonta) e Jasmine Paolini vola al terzo turno del Master 1000 di Pechino, uno dei più prestigiosi del circuito ma, soprattutto, la notizia è che dalla prossima settimana la campionessa di Bagni di Lucca sarà numero 30 nelle classifica mondiale, guadagnando cinque posizioni. Ovviamente suo best ranking e numero uno d’Italia visto che scavalcherà la Cocciaretto.

Attenzione, sempre che la lucchese si fermi adesso. Se dovesse andare avanti a Pechino il salto sarebbe ancora maggiore. Nella storia del tennis italiano femminile in pochissime giocatrici hanno fatto meglio come posizione di classifica: considerando che le classifiche non c’erano ai tempi di Lea Pericoli, solo Raffaella Reggi, Francesca Schiavone, Sara Errani, Tathiana Garbin, Camila Giorgi, le stesse Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno scalato simili posizioni di classifica.

Un grande risultato per Jasmine che ha cominciato male il 2023, ma dalla vittoria al torneo di Firenze in poi, ha sfoderato una determinazione unica. Negli ottavi di finale sfiderà una tra Aryna Sabalenka (numero uno al mondo in questo momento) o l’inglese Boulter, che sarebbe alla sua portata. La bielorussa è già stata battuta dalla Paolini a Indian Wells nel 2022, in quella che è l’unica vittoria di Jasmine contro una delle prime 10 WTA. Finito il tour nell’Oriente asiatico ritornerà a Bagni di Lucca per un meritato riposo.

Massimo Stefanini