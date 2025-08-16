Bagni di Lucca torna a sognare con Paolini. ‘Jas’ batte Coco Gauff e vola in semifinale a Cincinnati

Bagni di Lucca, 16 agosto 2025 – Bagni di Lucca torna a sognare con Jasmine Paolini. Grande impresa della tennista toscana, che dopo qualche passaggio a vuoto torna finalmente a giocare sui livelli che le competono e si regala la semifinale del Cincinnati Open, la terza della stagione in un Wta 1000. E dopo Stoccarda e Roma, ancora una volta la vittima si chiama Coco Gauff, battuta per la terza volta consecutiva su una superficie che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto favorire l’americana.

Paolini, seguita da parenti e amici che per tutta la notte hanno fatto il tifo per lei nella sua Bagni di Lucca, ha sconfitto la numero 2 del ranking mondiale col punteggio di 2-6 6-4 6-3 in due ore e due minuti di gioco. Ad attenderla, per un posto in finale, c'è la russa Veronika Kudermetova (n. 36), avanti 3-1 nei precedenti. L'ultimo di questi, nel 2021, si è disputato proprio a Cincinnati (dove Paolini, oggi numero 9 del ranking e testa di serie numero 7 del torneo, arrivava dalle qualificazioni), con vittoria in due set della russa.

"All'inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla - ha detto l'azzurra nell'intervista in campo - Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà".

Tutta Bagni di Lucca è quindi pronta a sognare, così come aveva fatto in occasione del Master 1000 di Roma o del doppio al Roland Garros, quando Paolini, in coppia con Sara Errani, aveva bissato l’oro olimpico di Parigi 2024 vincendo il titolo dello Slam parigino.