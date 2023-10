"Irregolarità in Serie D: Tau e Grosseto pareggiano"

La gran bella prestazione del Tau contro l’ambizioso Grosseto fa crescere ancora la formazione di Simone Venturi, chiaramente soddisfatto della prova dei suoi, anche se rammaricato per il risultato di parità: "Il Tau ha giocato meglio del Grosseto e meritava anche qualcosa di più. Direi che questo uno a uno ci sta stretto, per ciò che abbiamo fatto durante tutto l’arco della gara".

Esame di maturità dunque superato dalla sua squadra?

"Direi proprio di sì, la squadra non si è mai disunita, ha sempre cercato la giocata".

Primo tempo però un po’ in difficoltà, migliore la ripresa?

"No, siamo andati bene sia nel primo che nel secondo tempo. Per una ventina di minuti della prima frazione il Grosseto ha spinto di più, ma i ragazzi sono sempre stati all’altezza, facendo la cose giuste. Poi la rete del vantaggio del Grosseto, arrivata appena prima dell’intervallo, era irregolare, secondo la mia opinione. Marzierli si è liberato della marcatura di Zini con una spinta piuttosto evidente, l’arbitro ha sbagliato, ma può succedere, ed il centravanti ha segnato. Il nostro errore è stato quello di aspettare il fischio del direttore di gara, tutti si sono fermati e questo non deve accadere. Abbiamo approcciato bene la ripresa, c’è stata una bella reazione fino al pari di Capparella, poi ci è mancata un po’ di lucidità per vincere la partita, questo sì, ce lo saremmo anche meritato, anche e soprattutto per quel gol subìto, che proprio non riesco a digerire".

Ed è pure la prima rete subìta in questo campionato dagli amaranto, un record che cade nel peggiore dei modi, con una realizzazione francamente irregolare. Domenica a Seravezza con lo stesso spirito?

"Certo, lo spirito giusto non deve mai mancare in un percorso di crescita cui lavoriamo tutta la settimana per fare bene la domenica. Sento il dovere di fare i complimenti ai ragazzi, per il loro impegno e per la bella prova fornita contro una delle favorite del campionato, un altro passo importante per fare ancora meglio".

Flavio Berlingacci