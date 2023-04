Il Tau finisce in... Bamba

TAU ALTOPASCIO

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Cartano, Mancini, Vannucci, Borgia, Antoni, (30’ st Meucci), Anzilotti, Pietrelli, Alessio, Villanova, (19’ st Capparella), Carcani, (30’ st Becucci). All.: Favarin.

LIVORNO: Bagheria, Benassi, Lorenzoni, Russo, (1’ st Dussol), Greselin, Camara, (1’ st Giuliani), Luci, Giampà, Bamba (26’ st Faissal), Lo Faso (37’ st Belli), Lucatti. All.: Collacchioni.

Arbitro: Iacopetti di Pistoia.

Reti: 13’ pt Carcani, 7’ st Bamba.

Note: ammoniti Vannucci, Faissal; circa 200 i tifosi livornesi presenti.

GHIVIZZANO - Senza Gurini (stiramento, stop per un mese), Diop e Zini lungodegenti ormai, arriva, per il team di Altopascio, il pareggio numero 15, terzo record nazionale di tutti e nove i gironi. Il Tau non riesce a conservare il vantaggio di Carcani (sesto centro stagionale), contro un Livorno che non vince fuori dal 28 settembre e che più nulla ha da chiedere, se non la qualificazione ai play-off (validi solo per eventuali ripescaggi).

Dopo un avvio al piccolo trotto, la squadra di Favarin passa: è Carcani il più lesto ad avventarsi su una palla nei pressi dell’area e con un gran tiro sigla il vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo Alessio ha una buona chance, ma conclude sull’esterno della rete. Labronici impalpabili. Carcani anticipato di un soffio dal portiere Bagheria di testa. Molto possesso palla per i tirrenici, ma senza concretezza. Al 33’, su cross di Greselin, testa di Giampà (alto di poco).

In avvio di ripresa, subito il pari: grave amnesia difensiva del Tau e Bamba scarica in porta l’1-1. Terzo sigillo consecutivo per l’attaccante, dopo i due del turno precedente. Antoni, sull’esterno della porta all’8’ e poi Pietrelli, in semirovesciata, respinta involontariamente da Carcani. Favarin inserisce Capparella che vivacizza a livello offensivo il gioco altopascese, ma manca sempre la scintilla. Gli ultimi scampoli di gara diventano una specie di allenamento, ma, se al Livorno il risultato cambia poco, il Tau, che doveva vincere, è sembrato accontentarsi. Al 41’ rischio per i padroni di casa, con colpo di testa di Giampà di poco a lato.

Altopascesi ancora in piena zona play-out e, dopo Pasqua, trasferta decisiva (sul neutro di Poggibonsi) con il Grosseto. Poi Poggibonsi ed Arezzo in casa e chiusura a Piancastagnaio.

Massimo Stefanini