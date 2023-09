Il mister: "Bella reazione per la Promozione, soddisfatto"

Svolta in casa Pieve Fosciana, sia nel risultato che sotto l’aspetto dell’atteggiamento, ben diverso rispetto a quello visto nella gara casalinga persa con il Viaccia. Sul campo del Maliseti Seano, i garfagnini raccolgono infatti un bel pareggio, accettato di buon grado dall’allenatore Daniele Compagnone: "La squadra ha reagito bene ed è scesa in campo col piglio giusto, con carattere, determinazione e, soprattutto, con attenzione nei particolari, cercando di sbagliare meno possibile per conquistare i primi punti in campionato. Direi che i ragazzi ci sono riusciti, posso ritenermi soddisfatto - afferma il tecnico -, siamo andati sotto, ma subendo un eurogol dalla distanza. La squadra non si è disunita, ha continuato a giocare fino all’uno a uno di Orsetti, arrivato a tre minuti dal termine. Nel complesso meritavamo anche qualcosa di più, ma quando vai in svantaggio, in trasferta, e agguanti il pari nel finale, possiamo accettare pure il pareggio, pur sempre un risultato positivo, che ci permette di ritrovare morale e certezze".

Flavio Berlingacci