Il Ghiviborgo ora vuole la cinquina Al "Carraia" c’è la Sangiovannese

Accattivante sabato calcistico al "Carraia" di Ghivizzano, in un anticipo di campionato tutto da seguire, fra i ragazzi di Massimo Maccarone e la Sangiovannese, avversario di rango, che sale in Media Valle del Serchio per rendere la vita dura ai colchoneros. In verità è proprio il Ghiviborgo ad essere messo meglio di un avversario che lo segue a due lunghezze, per una sfida che promette gol e spettacolo, viste le caratteristiche delle contendenti.

Ed il GhiviBorgo insegue un record: quello di centrare cinque vittorie consecutive, impensabile fino a qualche mese fa. Dopo aver collezionato gli "scalpi" di Poggibonsi, Pianese, Follonica Gavorrano e Trestina, vuole, infatti, aggiungere quello dei valdarnesi, da affrontare, però, con la massima concentrazione e applicazione tattica, per confermare l’ottimo stato di forma di una squadra fermata solo dalla sosta del torneo.

Il gruppo ha lavorato bene in questi giorni ed è pronto alla sfida. Oltre ai lungodegenti Pera e Terigi ed al centrocampista Signorelli (a disposizione, ma non ancora recuperato), assente la squalificato Videtta: per il centrale difensivo è, infatti, scattato un turno di stop, per aver raggiunto il decimo cartellino giallo.

Di conseguenza, questo potrebbe essere il probabile schieramento (4-3-3): Antonini (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Rotunno (2003) a destra, Seminara a sinistra, Mukaj (2002) e Del Dotto (2002) coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Bachini (2002) e Nottoli; tridente d’attacco con: Zini a destra, Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti. Si gioca alle ore 15; prevista una buona cornice di pubblico che attende un’altra bella prestazione dei propri beniamini che, ad appena tre lunghezze dalla zona play-off, puntano ad un finale in grande stile.

