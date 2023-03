I "Draghetti" del DRK Capannori alle finali nazionali "Winter League"

I Draghetti del DRK Sport di Capannori volano alto e conquistano le finali nazionali della "Winter Leage" di baseball Under 12. Dopo essersi classificati secondi alla "Baseball Under 12 Indoor League 2023" in Toscana, disputata con ben otto squadre provenienti da ogni parte della regione, adesso accedono alla fase nazionale. Una gran bella soddisfazione per la formazione giovanile capannorese.

A sancire il successo della società e della squadra, formata dai giovanissini atleti, è arrivata anche la convocazione alle finali nazionali per la "Winter league 2023" che si disputeranno domenica prossima, 5 marzo, a Bologna.

A comporre la squadra i giovanissimi atleti: Federico Bianchi, Francesco Brogi, Francesco Cadringher, Gabriele D’Amico, Roberto D’Amico, Luca Martini, Tommaso Malizia Patricelli, Martin Prosper, Kevin Prosper, Giorgio Sanson, Valerio Sanson, Matteo Sforzi, Marco Poli. Saranno accompagnati dai tecnici e allenatori: Marina Cadringher, Emanuele Sanson e Marco Simi che hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti.

"Trasferta impegnativa per un evento straordinario per la nostra società – hanno commentato – che premia la crescita dei ragazzi. Un grazie alle famiglie che stanno supportando la squadra con grande impegno e hanno contribuito a creare un clima sereno che riesce a tirare fuori il meglio dai nostri giovani atleti".

Barbara Di Cesare