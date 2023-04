Hockey su pista

forte dei marmi

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI: Gnata (Ciupi), Cinquini El., Gual, Illuzzi, Torner, Ambrosio F., Rossi, Lombardi, Gil. All.: De Gerone.

MONTECCHIO PRECALCINO: Martinez (Cocco C.), Zanini, Vega, Cardella, Posito, Campagnolo, Cinquini Er., Logercio, Mir E. All.: Zarantonello.

Arbitri: Ferrari di Viareggio e Fontana di Milano.

Marcatori: Gil 1’44’’; Cardella 12’43’’; Vega 22’46’’; Gual 23’11’’; Vega 24’51’’ del primo tempo. Gil 1’51’’; Gual 8’39’’; Torner 10’24’’; Cinquini El. 15’40’’; Ambrosio 19’09’’; Gil 24’18’’ del secondo tempo.

Note: pubblico 250 circa con una ventina di tifosi ospiti. Osservato 1’ di silenzio in memoria d Maria Santini. Espulsi per 2’ Vega, Loguercio, Torner.

FORTE DEI MARMI – Il Gds Impianti Forte dei Marmi soffre per un tempo (il primo, chiuso sotto 2-3), poi prende il largo, batte il Montecchio per 8-3 conquistando il terzo posto al termine della regular season di serie A1. Al 1’ Gil ruba palla e va da solo a segnare. I padroni di casa creano molto, ma Martinez para tutto tranne il palo di Gil (6’). Il Montecchio si rende pericoloso in contropiede e al 12’ Cardella pareggia con palleggio in area. Dopo altre parate di Martinez ospiti in vantaggio al 22’ con Vega che parte in coppia con Posito e batte Gnata. Meno di 1’ e Gual ristabilisce la parità con un tiro ravvicinato. Non è finita perchè al 24’ ancora Posito e Vega partono in contropiede con quest’ultimo che insacca il 2-3 sul quale si va al riposo. La rete di Gil al 1’ della ripresa apre la strada al successo rossoblu. Al 5’ palo di Torner che all’8’ serve a Gual la pallina del 4-3. Ancora Torner trasforma un tiro diretto al 10’; un minuto dopo Martinez para un rigore a Elia Cinquini che in superiorità numerica colpisce il palo. Cinquni si rifà al 15’ trasformando un altro rigore. Nel finale, a parte il palo di Posito su tiro diretto (22’), ci sono le ultime due reti versiliesi, di Ambrosio servito da Gil (19’) e dello stesso Gil su azione personale (24’). Altri risultati della 26ma di A1: Bassano-Vercelli 2-3, Lodi-Sandrigo 5-2, Trissino-Sarzana 9-3. Dal 19 aprile via ai preliminari dei playoff, dal 26 i quarti.

G. A.