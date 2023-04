Gs Lucchese Promotech Denki sui gradini più alti del podio

La prima domenica d’aprile ha coinciso con una serie di gare di corsa, che in tutto il mondo si sono disputate. Per rimanere a casa nostra, in ben 34 città d’Italia si è gareggiato per la 38ª edizione del Vivicittà. Per rendere omogenee le prestazioni che si sono ottenute in ogni piazza del nostro territorio si è corso sulla distanza dei 10mila metri, poi mediante speciali valutazioni si è proceduto nello stilare una unica classifica integrata.

L’Uisp è l’ente di promozione sportiva che organizza quest’evento, ha dichiarato una partecipazione complessiva di più di 33mila atleti. A livello locale, la nostra attenzione è stata rivolta alla prova di Livorno. In un circuito cittadino che partendo ed arrivando dal Campo Scuola dell’Ardenza, si sono toccati i luoghi più caratteristici della città labronica: dal quartiere Venezia al porto Mediceo, fino alla terrazza Mascagni. Sotto il profilo agonistico il Gruppo Sportivo Lucchese targato Promotech Denki ha fatto suoi i due gradini più alti del podio maschile, in campo femminile la vittoria è andata all’ atleta nazionale dell’Aereonautica militare Giulia Aprile.

La corsa dopo un avvio tattico, è vissuta su di un monologo di Domenico Passuello che in virtù dell’ esperienza e di una forma fisica invidiabile, ha avuto la meglio sulla giovane promessa pisana Lorenzo Bellinvia, allenato dalla prof Ida Nicolini; entrambi portcolori del Gs Lucchese. L’arrivo solitario del veterano atleta livornese è stato salutato da un lungo applauso dei presenti idolo di casa, particolarmente amato perché originario proprio di quel quartiere.

Va ricordato che Domenico Passuello è un atleta famoso soprattutto come ciclista, figlio d’arte del papà Walter già compagno di squadra del mitici Francesco Moser e Giuseppe Saronni. In seguito Domenico si è dedicato al Duathlon e Triathlon aggiudicandosi svariati titoli nazionali e vittorie importanti in gare di Duathlon internazionali a Taiwan in China nelle Filippine ed in Malesya. Ora ama dilettarsi nella corsa e la cosa gli riesce molto bene. Il prossimo obbiettivo sono i i Campionati regionali di mezza maratona in programma a prato il 16 Aprile.