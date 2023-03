Gesam vuole battere Moncalieri E ci proverà a colpi di... Frustaci

"A quattro gare dalla fine della stagione Gesam ha davanti quattro vere finali, per riuscire ad evitare l’ultimo posto in classifica e per trovare il miglior piazzamento possibile per i prossimi play-out". La dichiarazione la riceviamo da Andrea Piancastelli che parla in nome e per conto del consiglio direttivo di Le Mura.

"Per questo motivo – continua Piancastelli – facciamo un appello a tutti i tifosi, perché, nelle due gare casalinghe di stasera e del prossimo 26 marzo, vengano numerosi al “Palatagliate” ad incitare la squadra e ad aiutarla a vincere. Siamo la più importante realtà sportiva lucchese ed occorre che tutti, a partire dalla società, alle giocatrici, allo staff ed ai tifosi, spingano verso lo stesso obiettivo che sta a cuore a tutti quanti".

Tra l’altro la società annuncia che gli abbonati della Lucchese Calcio, presentandosi con la loro tessera ai cancelli, potranno entrare gratuitamente stasera al "Palatagliate".

Solo la mera matematica tiene Gesam in corsa per il nono posto, ma le possibilità di afferrarlo sono, praticamente, nulle. Più pericolosa, invece, la discesa in ultima posizione, perché i quattro punti di vantaggio su Brescia – che tra l’altro ha giocato anche una gara in più – , possono illudere: c’è da tener conto che, alla penultima giornata, c’è lo scontro diretto in Lombardia.

L’avversario di stasera, Akronos Moncalieri, non scende in Toscana con l’idea di regalare qualcosa, impantanato a sua volta in zona play-out. Le piemontesi fanno la corsa su Crema per un nono posto ancora possibile e, in quest’ottica, il passo falso casalingo di domenica scorsa con San Giovanni Valdarno brucia molto forte.

Fra le altre cose, in coda alla gara, si è anche infortunata la lunga Katshitshi che è in forte dubbio per la partita di stasera. All’andata fece sfaceli, segnando il suo top-season di 24 punti, lei che ne segna 5.8 a stagione.

Le stelline della formazione di coach Spanu sono le americane Mitchell e Westbeld: la prima, ex San Martino di Lupari, viaggia a 15.6 punti di media; la centro sfiora la doppia-doppia con 20 punti e 9.5 rimbalzi a gara. L’ex Lucca, Reggiani, porta palla e sta facendo un buon campionato; l’altra "ex", Arianna Landi, gioca guardia e, se Katshitshi non ce la fa, la giovane Jakpa potrebbe essere la scelta in quintetto. Giacomelli, Sagerer, Salvini e Sklepowicz escono dalla panchina.

Buone notizie sul fronte Gesam, perché, rispetto a quanto paventato nel dopo gara di Schio, l’infortunio a Frustaci è meno grave di quanto apparso inizialmente. La guardia ci sarà regolarmente sul parquet del "Palatagliate" contro Moncalieri: con un’infiltrazione ed il dito fasciato, ma stringerà i denti e ci sarà. Acciacchi per Miccoli e Morrison, mentre Treffers ha qualche problemino in più e dovrà stringere i denti anche lei. Vincere è importante, vedere cosa fa Brescia in casa contro Crema lo è altrettanto. Come abbiamo già scritto nel pezzo di ieri, è un finale ad alta tensione e non è un caso che la società chiami i tifosi a raccolta.

Antonio Piscitelli