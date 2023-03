Gesam Le Mura, vittoria di forza e di cuore

GESAM GAS & LUCE

78

AKRONOS MONCALIERI

60

GESAM : Pellegrini, Cappellotto ne, Treffers 21, Natali 19, Tulonen 2, Parmesani 2, Bocchetti 3, Miccoli 12, Valentino, Gilli 2, Frustaci 2, Morrison 15. T2 2137 (57%); t3 830 (27%); tl 1218 (67%); rimbalzi 46 (Miccoli 14), assist 24 (Miccoli 7). Allenatore Andreoli.

MONCALIERI: Sagerer 14, Ar. Landi 6, Reggiani 11, Sklepowicz, Al. Landi ne, Katshitshi 4, Westbeld 9, Mitchell 6, Salvini 2, Nicora ne, Jakpa, Giacomelli 8. T2 1733 (51%); t3 730 (23%); tl 58 (62%); rimbalzi 36 (Westbeld 8), assist 12 (Mitchell 3). Allenatore: Spanu.

Arbitri: Dori, Maschio, Mignogna.

Parziali: 21-13, 43-31, 56-47.

Vittoria di forza di una Gesam che, al di là dell’ottima prestazione, è piaciuta quando, nei momenti di difficoltà, normali nell’arco di una gara, ha sempre saputo reagire e trovare una giocatrice che togliesse le castagne dal fuoco. Una Treffers intonata, una Natali concreta ed una Miccoli utilissima hanno fatto da contraltare ad una Que Morrison concreta e lucida e quando Lucca porta quattro atlete in doppia cifra per punti realizzati non perde mai. Treffers è regolarmente in quintetto ed anche Sofia Frustaci, alla faccia dell’infortunio, ritrova il quintetto per la seconda volta in stagione. La novità è che Moncalieri accetta di giocare a viso aperto e affronta la gara su ritmi vertiginosi. Scelta che sembra pagare perché, dopo 4’ è 8 pari e le squadre non sentono il peso della gara, il cui risultato è decisivo per Gesam e importante per le ospiti.

La prima spallata alla gara la dà Que Morrison ed è 12-8 esterno a metà tempino. Oltre a lei è particolarmente intonata Treffers, che arriva a 10 punti personali e, dopo 7’22“, porta il vantaggio interno a +8 sul 18-10. Lucca gioca la zona in difesa, Moncalieri non è troppo ispirata dalla lunga e, a livello fisico, non ha una giocatrice preponderante nel pitturato, quindi non gioca palle sotto e la tripla di Natali sigla il 21-10 in chiusura di quarto. Non cambia il canovaccio nei secondi 10’, con Lucca che arriva a 27-15 dopo 3’22“, quando la gara cambia. Coach Spanu ordina la zona in difesa e rallenta il gioco con Lucca che va in difficoltà nella metà campo offensiva, mentre in difesa subisce troppi rimbalzi. Le distanze si riducono e Lucca è solo a +6 (34-28) al 6’ del quarto. A togliere le castagne dal fuoco due triple di Natali e Morrison e, sul +12, Gesam si distende ancora e riprende a giocare sui suoi ritmi fino al 43-31 al riposo lungo. Dal quale Moncalieri esce meglio e le contromisure chieste da Spanu portano al -4 dopo 8’01“ sul 51-47. Ma Lucca ha carattere, una tripla di Miccoli (foto Alcide) e due liberi di Morrison riportano a 9 i punti di vantaggio quando la lancetta dei secondi inizia i suoi ultimi dieci giri. Nei quali Moncalieri regge altri 5’ per poi lasciare tutta la ribalta alle biancorosse.

Antonio Piscitelli