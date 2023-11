Garfagnana Ryder Cup. Vincono i “Romani“

La squadra dei Romani (nella foto) ha vinto l’edizione 2023 della Garfagnana Ryder Cup, che si svolge ogni due anni, superando quella degli Apuani, disputata all’impianto del Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana, con il punteggio finale di 16,5 a 7,5. Si tratta di una sfida che, in analogia alla Ryder Cup con cadenza biennale, contrappone due squadre di 12 giocatori con una formula di gioco che richiama quella della più famosa competizione fra i migliori giocatori di Europa ed Usa. I primi 24 giocatori della classifica Lorda del campionato sociale del circolo garfagnino sono stati divisi in due squadre, Romani e Apuani, nel ricordo degli scontri bellici di oltre due millenni fa tra questi due popoli.

I Romani hanno schierato Emanuel Valori (capitano), Pierluigi Barsanti, Gino Battaglini, Alessandro Berti, Lorenzo Consani, Daniele Fasano, Antonio Pancetti, Tiziano Pieri, Sandro Pieroni, Cristiano Sileo, Claudio Storai e Ada Talent. Gli Apuani Federico Pieroni (capitano), Marco Cardelli, Antonio Casaroli, Benito Casci, Ghislano Giannoni, Rodolfo Lombardi, Fabrizio Lucchesi, Mario Morganti, Roberto Orsi, Diana Sbrenna, Stefano Toni e Zaccary Yates Bell. Gli Apuani erano i campioni in carica della competizione. Tutto il Golf Club Garfagnana ringrazia per la sponsorizzazione la Bvlg, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana da anni al fianco del circolo garfagnino, e la Pmi di Pieve Fosciana, azienda che opera nel settore dell’industria di processo producendo apparecchiature ed impianti completi e specializzata nella lavorazione dell’acciaio inox.

La gara si è svolta in due giornate, prima con la formula di 4 Palle la migliore (formula in cui si sceglie il miglior risultato della buca per ogni coppia), con i Romani vincitori per 5-1. Poi con formula Foursome (in cui i giocatori dello stesso team si alternano nei vari colpi) con successo degli Apuani per 3,5 a 2,5. Infine nella seconda giornata si sono disputati i 12 match singoli, ossia uno contro uno, con i Romani ancora vincenti per 9-3, che porta il punteggio finale 16,5 a 7,5. I Romani finora hanno vinto tre volte, mentre gli Apuani due. La rivincita è rimandata al 2025 quando si terrà di nuovo questa competizione.

Dino Magistrelli