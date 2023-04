Garfagnana: la finale

Ultima gara 2022’23 del trofeo Palla di neve-La Cava srl, gara itinerante che ogni inverno porta i soci del Golf Club Garfagnana in giro per i più bei campi della Toscana. Si è svolta, come di consueto, al circolo garfagnino di Braccicorti di Pontecosi, dove, dopo nove gare combattute, si è decretata la squadra vincitrice, ossia quella capitanata da Federico Pieroni che, con 553 punti totali, si è laureato campione di questa edizione. Non un impresa facile, visti i risultati anche delle altre formazioni che non hanno lasciato vita facile ai campioni.

Infatti la seconda squadra classificata, capitanata da Mario Morganti, è arrivata a soli cinque punti dai primi e, a sua volta, ha distanziato di sole due lunghezze la terza, guidata da Stefano Toni. Così si è conclusa anche questa edizione che dà il via alla stagione 2023 di gare del club garfagnino. Nel prossimo fine settimana si svolgerà la prima gara del campionato sociale 2023, sponsorizzata dall’azienda agricola Braccicorti. Il Golf Club Garfagnana, nella persona del suo presidente Pierluigi Barsanti, "ringrazia lo sponsor della competizione e dà appuntamento questo fine settimana al circolo".

La classifica completa del trofeo "Palla di neve" 2022’23 è la seguente: prima squadra classificata, quella composta da Federico Pieroni, Fabrizio Lucchesi, Cristiano Garibaldi, Rodolfo Lombardi ; 2ª) Mario Morganti, Francesco Adami, Cristiano Sileo, Claudio Storai; 3ª) Stefano Toni, Andrea Angelini, Pietro Magera, Timothy Gregori; 4ª) Tiziano Pieri, Daniele Fasano, Blue Angiolini, Roberto Orsi; 5ª) Alessandro Berti, Massimo Salotti, Lorenzo Consani, Antonio Casaroli; 6ª) Piero Lombardi, Pierluigi Barsanti, Benito Casci, Antonio Pancetti; 7ª) Luca Palagi, Marcella Bertolaccini, Franco Lari, Leonardo Moni; 8ª) Francesco Passini, Ruggero Ruggeri, Augusto Pio Bastai, Catia Lorini.

