Garfagnana, i 5000 di corsa a Castelnuovo

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 13 gennaio 2025 – In una mattinata caratterizzata da freddo e vento, la pista dello stadio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana è stata teatro domenica della quarta edizione del "Corri il tuo 5000".

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico invernale, organizzato con maestria dal G.P. Parco Alpi Apuane, che ha visto al via 60 atleti suddivisi in tre serie. La prima serie ha preso il via alle 9:30, ma il momento clou è arrivato con la gara élite maschile delle 11:00. Andrea Nannizzi, portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane, ha regalato una prestazione da incorniciare: dopo un primo chilometro di studio, ha staccato i suoi avversari titolati, completando i 12,5 giri del rinnovato tartan in un eccellente 16’02”. Sul podio, a inseguirlo, il giovane talento Mattia Della Maggiora del G.S. Orecchiella, distanziato di 15 secondi, e il compagno di squadra Giacomo Molinaro, che ha chiuso con un ritardo di 28 secondi. La classifica maschile si completa con il quarto posto di Marco Sagramoni, sempre del team biancoverde, che ha fermato il cronometro a 16’33”, superando in volata Alain Filoni dell’ASD Amarotto. In campo femminile, il pubblico ha assistito a un entusiasmante duello tra l’esperta Ziva Bertuccelli, portacolori del Casone Noceto, e la giovane promessa locale Marta Micchi.

La Bertuccelli ha avuto la meglio dopo una lunga volata, chiudendo in 18’59”. Il podio è stato completato da Alice Coltelli, anch’essa del G.P. Parco Alpi Apuane, con un tempo di 19’27”. A seguire, Flavia Cristianini (22’53”) e Francesca Tesconi (23’44”) hanno conquistato rispettivamente il quarto e il quinto posto. Il cerimoniale delle premiazioni ha visto la presenza di Massimiliano Lana, in rappresentanza del Comune di Castelnuovo Garfagnana, e di Emilio Maserati per la UISP di Lucca. Entrambi hanno sottolineato il valore di questa gara, ormai divenuta una classica di inizio anno, e dato appuntamento all’edizione del prossimo 11 gennaio 2026. Un ringraziamento speciale va al team della ETS "Regalami un sorriso" per il servizio fotografico, che ha immortalato i momenti più significativi di questa giornata di sport e passione.