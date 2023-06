Ecco le divise da gioco Scuola calcio, iscrizioni aperte

Scuola calcio al via! Presentazione ufficiale all’Antico Caffè Del Sonno delle divise da gioco della scuola calcio ragazzi dell’Ac Bagni di Lucca, che sarà attiva dall’inizio dell’estate. Le iscrizioni sono aperte ai bambini dal 1° al 5° anno delle elementari. Presenti i primi bambini e bambine già iscritte, il presidente della neonata società rossonera Guglielmo Bertolini, insieme al vice Paolo Bianchi, al segretario Roberto Bianchi, al consigliere Gabriele Bini e all’allenatore Mauro Tondini, ha ringraziato il Comune, presente con l’assessore Priscilla Valentino e il consigliere delegato allo Sport Silvano Salotti, per aver concesso l’uso dello stadio delle Terme a Fornoli. Il presidente Bertolini ha altresì ringraziato tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita del progetto scuola, in particolare gli sponsor Ilario Cassai e Emanuele Fontanini e il geometra Daniele Zerbini per il contributo donato. Info e iscrizioni 331.5708764, per il primo anno l’iscrizione sarà gratuita.

Marco Nicoli