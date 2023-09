Contro Rimini: Lucchese caccia i primi 3 punti a Calcio

Dopo il buon pareggio di sabato scorso nella prima gara del campionato di Primavera 3, la Lucchese targata Lulù Di Stefano, sfiderà domani alle 15 allo stadio “Neri“ il Rimini. I rossoneri erano andati in svantaggio dopo aver subìto il gol di Scarpa all’11 del primo tempo, ma nel secondo tempo, all’inizio erano riusciti a pareggiare con Leone. Una prestazione, quella offerta dalla Primavera, che sicuramente ha messo in luce già delle buone individualità. Il Rimini invece arriva dalla pesante sconfitta per 3 a 0 in terra sarda contro l’Olbia. Gli isolani sono passati grazie alla doppietta di Di Nunzio ed al gol di Petrone, tutti messi a segno nel secondo tempo. Si preannuncia quindi una bella sfida tra due formazioni che sicuramente vogliono cercare di portare a casa i primi tre punti della stagione. La prossima sfida casalinga per i rossoneri ci sarà sabato prossimo contro la Pro Vercelli.