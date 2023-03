C’è la "San Pancrazio e Dintorni": 3 percorsi

Torna un appuntamento da non perdere per gli appassionati di podismo non competitivo, con la 10ª edizione della "San Pancrazio e Dintorni" domani con ritrovo, partenza (dalle 14.30 alle 15.30) e arrivo, presso la sala parrocchiale di Saltocchio. Organizzata dalla Podistica San Pancrazio, è valida quale prova del Trofeo Lucchese e prevede tre percorsi di km. 3, 8 e 11. Pacco gara per i partecipanti, riconoscimenti per gruppi sportivi e gruppi scolastici più numerosi, con parte del ricavato che sarà devoluto alle scuole partecipanti.