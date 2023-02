Castelnuovo fa la partita, ma non raccoglie

Il Castelnuovo controlla la partita, colpisce una traversa su punizione con Grassi, costruisce diverse occasioni da gol, ma invano. A vincere sono i pratesi del Maliseti con un solo tiro in porta, al termine di una specie di contropiede che ha infilato la retroguardia garfagnina, priva dello squalificato capitano Inglese. La sconfitta fa scivolare i gialloblu fuori dalla zona play-off, al sesto posto, due punti in meno di Pontremolese e Meridien, quando mancano ancora sette giornate. A Maliseti intanto è ritornato a disposizione, anche se in panchina, il portiere Nicola Papeschi dopo cinque giornate di infortunio ed inoltre prima chiamata per i giovani Caiaffa e Pedreschi. "Continuiamo a soffrire - commenta il team manager Pierpaolo Pucci - la sterilità in attacco, che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione. Solo 15 reti in 19 partite sono poche e in più mettiamoci anche tre rigori non trasformati da Grassi, El Hadoui e Bitep che, guardando poi il risultato finale delle gare, ci hanno tolto tre punti. Se vogliamo conquistare i play-off a fine campionato, bisogna trovare il sistema di andare in gol con più continuità".

Dino Magistrelli