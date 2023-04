Carrarese-Lucchese 2-1, sconfitta indolore: rossoneri ai playoff

Carrara, 15 aprile 2023 – Una sconfitta indolore per la Lucchese che conquista comunque i playoff. I rossoneri si presentano allo Stadio dei Marmi di Carrara con la solita formazione, con l’unica novità Rizzo Pinna al posto dello squalificato Bruzzaniti. La prima occasione della gara capita sui piedi di Capello, ma Benassai è bravo a calciare lontano.

I rossoneri non stanno a vedere e con Rizzo Pinna cercando subito di sbloccare il match al 3’, ma la sua conclusione si spegne a lato. Al 6’ ci pensa Panico, ma il suo destro va fuori. La Lucchese però gioca molto bene e al 29’ passa in vantaggio meritatamente. Fabbrini, calcia a botta sicura, ma Breza non trattiene, sul pallone si avventa Panico, che con un tap in mette la palla in rete.

Gli uomini di Maraia galvanizzati dalla rete provano a raddoppiare di nuovo con Panico al 38’, ma questa volta Breza para in due tempi. La Carrarese non sta a guardare e al 41’ trova il gol del pareggio. Punizione di Bozhanaj che come prevede lo schema serve fuori dall’area di rigore Cecconi, che con rasoterra tagliato batte Coletta. Primo tempo che termina in parità.

Nella ripresa le due squadre continuano a giocare senza fare sconti e i rossoneri provano a sfruttare la vena ispirata di Fabbrini, che prova spesso l’uno contro uno, saltando l’uomo. La Carrarese passa in vantaggio con Pelagatti che sfrutta un calcio d’angolo. La Lucchese non riesce a pareggiare e arriva questa sconfitta che non crea problemi per la conquista playoff. Domenica ultima partita casalinga contro l’Olbia con inizio alle 14.30. E poi ci sarà il primo turno dei playoff.

Carrarese Lucchese 2-1 CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati (18’ st Palmieri), Bozhanaj (44’ st Cerretelli), Cicconi; Bernardotto (18’ st Castigliani), Capello. (A disp.: Gatti, Stalino, Folino, Marino, Coccia, Frey). All. Dal Canto. LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini (13’ st Alagna), Tiritiello Benassai, De Maria; Mastalli (42’ st Romero), Di Quinzio (35’ st Visconti), Tumbarello; Rizzo Pinna (35’ st Ferro), Panico (42’ st D’Alena), Fabbrini. (A disp.: Cucchietti, Bachini, Merletti, Ravasio). Arbitro: Leone di Barletta. Reti: 29’ pt Panico, 42’ pt Cicconi, 40’ st Pelagatti. Note: angoli 4-3; ammoniti D’Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna e Quirini; recupero 1’ pt e 4’ st.