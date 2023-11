Attacco un... Cannone per il Bama

Un... Cannone per il Bama basket Altopascio. La franchigia rosablu del presidente Sergio Guidi corre ai ripari dopo la partenza, per motivi di lavoro, di Mencherini (che si trasferisce a Bologna) e il grave infortunio di Dal Canto (oggi farà la risonanza, ma si prevedono tempi lunghi di assenza): ha ingaggiato Leonardo Cannone (foto), guardia, classe 2001, quindi giovane, ma comunque esperto, 185 centimetri, in uscita dalla Pallacanestro Agliana 2000.

Atleta uscito dal vivaio del Pistoia Basket, da dove, all’età di 17 anni, si trasferisce al Dany Basket Quarrata, disputando quattro buonissime stagioni in C Silver e in C Gold. Passaggio ad Agliana la stagione scorsa, confermato in questa e susseguente interruzione consensuale del rapporto. Un esterno giovane, ottimo difensore e dotato di buoni fondamentali offensivi.

"Ringraziamo Agliana per la collaborazione - commenta Guidi -, l’obiettivo è di rinforzare un roster che ha avuto problemi fisici di ogni genere. Se faremo altre mosse? L’intenzione è di prendere un altro giocatore, ma non è semplice. Bisogna andare a pescare tra coloro che sono liberi. Cerchiamo chi ha punti nelle mani, come si suol dire, vocazione offensiva". Domenica sfida importante in C a Fucecchio, con un... Cannone in più.

Massimo Stefanini