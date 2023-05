Andrea Ferretti in semifinale al Torneo della Pace

Una bella soddisfazione per il Tau calcio Altopascio come società, ma soprattutto quella del ragazzo e della famiglia. Non è da tutti i giorni avere un proprio atleta che veste la maglia azzurra. Si tratta di Andrea Ferretti (nella foto) impegnato con la Rappresentativa Nazionale Under 16 per l’ottava edizione del Torneo della Pace maschile riservato a compagini provenienti da tutto il mondo, alcune che hanno scritto la storia del calcio. Come la leggendaria Honved di Budapest che fece esordire campioni del calibro di Puskas quando i magiari sfiorarono il successo ai Mondiali del 1954 in Svizzera. Poi partecipano anche Dainava Alytus (Lituania), Dinamo Bucarest Academy (Romania), anche questo un club titolatissimo, i pluricampioni danesi AGF Aarhus, Polish Soccer Skills (Polonia), RNK Spalato (Croazia), Rukh Lviv (Ucraina), Rush Soccer (U.S.A.), Vojvodina Novi Sad (Serbia) dove ha allenato e giocato un certo Vujadin Boskov, insieme alle italiane Perugia, Rappresentativa Nazionale Under 16 Lega Nazionale Dilettanti e Rappresentativa Regionale Under 16 Umbria. Dopo il pareggio con la Dainava Alytus nella seconda giornata, la Rappresentativa Nazionale Under 16 è scesa in campo con grande determinazione, battendo i pari età dell’Honved per 1-0 e qualificandosi alle semifinali. Ferretti sarà uno dei protagonisti e potrà mettersi in evidenza. Un giocatore già maturo per palcoscenici importanti.

Ma. Ste.