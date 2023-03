Anche Bruzzaniti a disposizione

La Lucchese ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della gara interna contro la Fermana, in programma domenica 26 marzo, alle ore 14.30, al "Porta Elisa".

Tutti a disposizione dell’allenatore rossonero Maraia, compreso Bruzzaniti (foto) che ha smaltito il dolore a una spalla.

Intanto Il giudice sportivo ha fermato per un turno l‘esperto centrocampista Giandonato della Fermana, prossima avversaria della Lucchese. Il portiere rossonero Cucchietti, invece, è finito in diffida.

Anche in occasione del match contro gli uomini di Stefano Protti i ragazzi dai 10 ai 16 anni compiuti pagheranno soltanto un euro in gradinata o in curva Ovest, nella politica della società di facilitare i giovani.

L’arbitro sarà Guazolino di Torino che, in questa stagione, ha diretto: Fiorenzuola-Fermana terminata 1-0, Torres-Imolese finita 0-0, San Donato-Pontedera conclusa sull’1-2 per i granata, Rimini-Ancona 2-1 alla fine e Recanatese-Carrarese 4-2.

E. P.