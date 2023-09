Rod Stewart al Lucca Summer Festival 2024. Sarà l'unica data italiana

Lucca, 8 settembre 2023 – Una bella notizia per i fan di Rod Stewart. L’anno prossimo sarà in concerto a Lucca per il Summer festival. L'artista si esibirà il 7 luglio in piazza Napoleone, in quella che sarà l’unica data italiana. “Sono davvero entusiasta di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia. Vi regalerò tutti i miei grandi successi, e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese”, sono le parole di Rod Stewart diffuse dall'organizzazione del Lucca Summer Festival. Dotato di una voce gloriosamente roca e di un senso del cool senza tempo, Rod Stewart è uno dei più grandi cantanti rock 'n' roll di tutti i tempi. Mentre era ancora il frontman dei The Faces nei primi anni '70, Stewart è emerso come una superstar solista e da allora ha inserito 16 canzoni nella Top 10 della Billboard Hot 100. Ha venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo durante una carriera stellare che comprende dieci # 1 e 26 singoli nella Top 10 nel Regno Unito, più 17 album nella Top 10 e 16 singoli nella Top 10 negli Stati Uniti.

Come cantante e cantautore i suoi successi includono 'Gasoline Alley', 'Every Picture Tells a Story', 'Mandolin Wind', 'You Wear It Well', 'The Killing of Georgiè, 'Tonight's the Night', 'Yoùre In My Heart (The Final Acclaim)', 'Da Ya Think Ìm Sexy?', 'Young Turks', 'Forever Young', 'Hot Legs', 'Infatuation', 'Maggie May' e molti altri. Il 2019 è stato anche un anno di grandi concerti per l’artista, che ha intrapreso il suo più grande tour di sempre nel Regno Unito: stadi di calcio esauriti in tutta l’Inghilterra e la Scozia, una serie di concerti al Caesars Palace di Las Vegas, una reunion storica con il suo ex compagno di band Jeff Beck all’Hollywood Bowl e tre serate sold out alla O2 Arena di Londra a dicembre.

Poi, nel 2021, è arrivato il 31esimo album in studio di Rod, Tears Of Hercules, entrato nella Top 5 delle classifiche UK. Rod Stewart: The Hits, al Colosseum del Caesars Palace è stato uno degli spettacoli meglio recensiti sin dal suo lancio nel 2011. Nella sua lunga carriera è stato insignito di innumerevoli premi del settore, tra cui due inserzioni nella Rock and Roll Hall of Fame, l’Ascap Founders Award per la scrittura di canzoni, e nel 2016 è diventato ufficialmente Sir Rod Stewart dopo essere stato nominato cavaliere a Buckingham Palace per i suoi servizi a musica e beneficenza. L’anno prossimo, per ascoltare i suoi successi live, bisognerà fare tappa nella città toscana.