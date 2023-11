Maltempo a Lucca: quercia cade in strada a Montecarlo

Montecarlo (Lucca), 22 novembre 2023 - Momenti di paura a Montecarlo, in provincia di Lucca, quando, a causa del maltempo, una grossa quercia è caduta nella notte piombando in mezzo di strada, fino a invadere completamente le carreggiate.

È successo in via San Martino ieri sera intorno alle 22,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra dal comando di Lucca, i tecnici e il sindaco Federico Carrara. Viste le dimensioni della quercia, non sono state semplici le operazioni di rimozione. I vigili del fuoco hanno operato con l'ausilio di un mezzo per gli interventi in quota (Af-Trid) e l'autogru. Sul posto anche i tecnici e il sindaco Federico Carrara.

