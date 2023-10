Lucca, paura per una fuga di gas all'ex campo Balilla

Lucca, 11 ottobre 2023 - Momenti di paura si sono vissuti questo pomeriggio a Lucca a causa di una fuga di gas. Squadre di vigili del fuoco della sede centrale sono intervenute con camion Aps e autobotte alle ore 17.30 all'ex "campo Balilla" per una fuga di gas metano conseguente alla rottura di una tubazione sotterrannea. La squadra sta effettuando assistenza ai tecnici dell'azienda del gas per scongiurare eventuali pericoli dovuti alla presenza di gas metano in ambiente. L'intervento è ancora in corso. L’allarme è scattato poco dopo le 17,30 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 ottobre. All’ex campo Balilla, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti anche polizia e carabinieri. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la situazione e mettere in sicurezza la zona, con l’aiuto dei tecnici della Gesam, intervenuti con un servizio di pronto intervento. Per precauzione è stata chiusa la sortita delle Mura e la discesa del sottopasso di San Concordio. Sul posto è giunta anche la polizia municipale che ha fatto allontanare i passanti durante le operazioni di messa in sicurezza. Il viale Carducci è rimasto aperto al transito dei veicoli ma, temporaneamente, a corsie di marcia ridotte. Maurizio Costanzo